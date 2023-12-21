الأكبر بالشرق الأوسط.. "فومكس" يجمع الشركات الرائدة إعلاميًا لاستشكاف أحدث الابتكارات

يستقبل معرض مستقبل الإعلام "فومكس" ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، زواره في 19 فبراير المقبل على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.