أكاديمية طويق تطلق معسكرًا احترافيًّا في الأمن السيبراني

أعلنت أكاديمية طويق، عن إطلاق التسجيل في معسكرها الاحترافي "الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC"، والمقام بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض ابتداءً من 19/ 3/ 1446هـ الموافق 22/ 9/ 2024م ولمدة تمتد لثلاثة أشهر.
ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمجالات إدارة المخاطر في الأمن السيبراني، وتأهيلهم للحصول على 5 شهادات احترافية بنهاية المعسكر في أحد أكثر المجالات طلبًا في سوق العمل.
ويتضمن معسكر "الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC"، تزويد المتدربين بالمعرفة اللازمة حول أبرز اللوائح والقوانين السيبرانية، وكيفية تنفيذ استراتيجيات امتثال فعالة في مجالات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى أبرز استخدامات أدوات وتقنيات "GRC" لتحليل البيانات وتقييم الامتثال والمخاطر، والتأهيل للحصول على 5 شهادات احترافية عالمية وهي: (شهادة +NETWORK، وشهادة +SECURITY، وشهادة ITIL Foundation، وشهادة CRISC، وشهادة ISO 27001)، ويقام المعسكر بمنهجية تعلم قائمة على التطبيقات العملية، وتطوير المتدربين لبناء مشاريع عملية، ويمكن الالتحاق بمعسكر "الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC"، بالإضافة إلى العديد من المعسكرات والبرامج الاحترافية من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية: https://tuwaiq.edu.sa.
يُذكر أن أكاديمية طويق، يستفيد منها أكثر من 1.000 متدرب حضوري يوميًّا، ضمن مختلف المعسكرات والبرامج التعليمية، وتقدم العديد من الشهادات الاحترافية من كبرى الجهات العالمية مثل: Apple، Meta، Amazon، Alibaba، DELL، CompTIA، OffSec، IBM، Microsoft، والتي تنطلق من احتياجات سوق العمل؛ بهدف مواكبة تطور التقنيات الحديثة، وتمكين الكوادر الوطنية بأهم المهارات والخبرات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.