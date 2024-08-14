أكاديمية طويق تطلق معسكرًا احترافيًّا في الأمن السيبراني

يُذكر أن أكاديمية طويق، يستفيد منها أكثر من 1.000 متدرب حضوري يوميًّا، ضمن مختلف المعسكرات والبرامج التعليمية، وتقدم العديد من الشهادات الاحترافية من كبرى الجهات العالمية مثل: Apple، Meta، Amazon، Alibaba، DELL، CompTIA، OffSec، IBM، Microsoft، والتي تنطلق من احتياجات سوق العمل؛ بهدف مواكبة تطور التقنيات الحديثة، وتمكين الكوادر الوطنية بأهم المهارات والخبرات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.