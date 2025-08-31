انطلاق فعاليات تمرين "النجم الساطع" في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية

ويشمل تمرين "النجم الساطع 2025"، الذي يُقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وعددٍ من القواعد الجوية والبحرية، تنفيذ عمليات مشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب، والحرب غير النظامية والدعم اللوجستي والإخلاء الطبي والأمن البحري، بما في ذلك العمليات البرمائية، إلى جانب تدريبات على الرماية بالذخيرة الحية، وتمارين تحاكي التنقل الإستراتيجي للتعامل مع الحالات الطارئة.