"العطية": استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة أمر مستهجن تحت أي ظرف

وألقى "العطية"، كلمة المملكة، هنأ في بدايتها الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، منوهاً بنجاح الاتفاقية في مجال نزع السلاح، الذي لم ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال الحرص على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام والتزامات، والتعاون مع الأمانة الفنية بشكل دائم وفعال.