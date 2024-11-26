جمعية القلب السعودية تكرم د. مصطفى يوسف استشاري أمراض القلب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان

كرمت جمعية القلب السعودية والخليجية د. مصطفى يوسف استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، واختارته "رجل العام"، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية القلب السعودية والخليجية 2024، والذي عُقد مؤخراً في الرياض.
و قد تم اختيار د. مصطفى كرجل العام وتكريمه بجائزة الإنجازات على مدى الحياة life Time Achievement Award، تقديراً لإنجازاته من خلال مسيرته المهنية الحافلة بالإنتاجية والعطاء، واسهاماته العلمية. إذ أن هذه الجائزة تمنح لشخص واحد فقط كل عام ويتم اختياره من قبل لجنة متخصصة، من بين الأطباء المتخصصين في أمراض وجراحة القلب للكبار والأطفال، والذين لهم أثر مهم على المنظومة الصحية بشكل عام، وأمراض القلب على وجه الخصوص، بما في ذلك التميز العلمي والمهني والإنجازات المميزة خلال مسيرتهم المهنية.
ويعد د. مصطفى أحد أبرز أطباء القلب بالمملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى بسيرة مهنية مميزة، حيث تخرج من كلية الطب جامعة الملك سعود، وحصل على الزمالات الكندية في الطب الباطنة و القلب والتداخل القلبي، بالإضافة إلى البوردات الأمريكية في الطب الباطني والقلب وعمل على مدى سنوات في العديد من المستشفيات وتقلد فيها الكثير من المواقع الإدارية، وحقق خلال سنوات عطائه الطويلة الكثير من النجاحات الطبية الإدارية الكبيرة، التي من أبرزها أنه أسس مركز الملك سليمان للقلب، وكان على رأس إدارته لسنوات عديدة، إضافة إلى أنه عمل لفترة طويلة مديراً تنفيذياً طبياً لمدينة الملك فهد الطبية، كما أسس جمعية القلب التداخلية SACIS، وكان أول رئيس لهذه الجمعية، التي تعتبر أحد أهم جمعيات القلب العلمية في العالم، فضلاً عن أنه أشرف وشارك في إنشاء العديد من مراكز القلب في المملكة العربية السعودية، والآن يواصل عطاءه ضمن الكفاءات الطبية العاملة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.
علاوة على ذلك فإن د. مصطفى لديه العديد الاسهامات العلمية، ولديه رصيد وافر من الأبحاث القيمة، والمشاركات العالمية في المؤتمرات الدولية و المحلية، اضافة إلى أنه أشرف على العديد من المجالس العلمية و الدورات التدريبية والأبحاث، وعلى تدريب العديد من الأطباء، الذين يعدون الآن من أبرز أطباء القلب الاستشاريين في المملكة.