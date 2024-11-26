جمعية القلب السعودية تكرم د. مصطفى يوسف استشاري أمراض القلب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان

ويعد د. مصطفى أحد أبرز أطباء القلب بالمملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى بسيرة مهنية مميزة، حيث تخرج من كلية الطب جامعة الملك سعود، وحصل على الزمالات الكندية في الطب الباطنة و القلب والتداخل القلبي، بالإضافة إلى البوردات الأمريكية في الطب الباطني والقلب وعمل على مدى سنوات في العديد من المستشفيات وتقلد فيها الكثير من المواقع الإدارية، وحقق خلال سنوات عطائه الطويلة الكثير من النجاحات الطبية الإدارية الكبيرة، التي من أبرزها أنه أسس مركز الملك سليمان للقلب، وكان على رأس إدارته لسنوات عديدة، إضافة إلى أنه عمل لفترة طويلة مديراً تنفيذياً طبياً لمدينة الملك فهد الطبية، كما أسس جمعية القلب التداخلية SACIS، وكان أول رئيس لهذه الجمعية، التي تعتبر أحد أهم جمعيات القلب العلمية في العالم، فضلاً عن أنه أشرف وشارك في إنشاء العديد من مراكز القلب في المملكة العربية السعودية، والآن يواصل عطاءه ضمن الكفاءات الطبية العاملة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.