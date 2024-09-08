الرياض تستضيف مؤتمر أمن المعلومات 2024.. تحالفات استراتيجية لمواجهة التهديدات الرقمية

انطلقت فعاليات مؤتمر أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 في العاصمة الرياض تحت شعار "أمن بيانات مرن: التصدي للتحديات المتغيرة".
ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه شركة فيرتوبورت، مشاركة كبرى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني، مثل شركة سلام، شركة سايبرنايت وشركة سايبر بوليجون؛ بهدف تعزيز استراتيجيات أمن المعلومات، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات الرقمية.
وفي إطار تقرير مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز 2024، الذي أشار إلى أن 47% من قادة الأعمال حول العالم يعتبرون "الأمن السحابي" أولوية قصوى، يبرز مؤتمر هذا العام كمنصة مهمة لتبادُل المعرفة، وتعزيز التعاون بين الشركات التقنية الرائدة والهيئات الحكومية.
وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشات حول أحدث التوجهات في الأمن السيبراني، بما في ذلك استخدام تقنيات "صفر ثقة"، التي تعتمدها شركة سايبرنايت، إضافة إلى التدريبات العملية التي تقدمها شركة سايبر بوليجون لتعزيز مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني.
ووفقًا لتقرير برايس ووترهاوس كوبرز، فإن 79% من الشركات تخطط لزيادة ميزانيتها المخصصة لأمن المعلومات في 2024؛ ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات في مواجهة التهديدات المتزايدة.