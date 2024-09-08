الرياض تستضيف مؤتمر أمن المعلومات 2024.. تحالفات استراتيجية لمواجهة التهديدات الرقمية

وفي إطار تقرير مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز 2024، الذي أشار إلى أن 47% من قادة الأعمال حول العالم يعتبرون "الأمن السحابي" أولوية قصوى، يبرز مؤتمر هذا العام كمنصة مهمة لتبادُل المعرفة، وتعزيز التعاون بين الشركات التقنية الرائدة والهيئات الحكومية.