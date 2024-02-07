شاشات إرشادية بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة في مكة

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقر استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مكة المكرمة، لوحات إرشادية وشاشات ذكية تفاعلية، تحمل عبارات متنوعة ترحيبًا بالمستضافين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وزوّدت اللوحات والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات ووقت الزيارات، إضافة إلى التعريف بمواقع المعالم التاريخية، كما تَمَكّن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.
يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثانية لعام 2024، تضم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، ويمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).