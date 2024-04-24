"الصندوق العقاري" يودع 961 مليوناً في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

وأشار ابن ماضي؛ إلى أنه لم يطرأ أيُّ تعديلٍ على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدّد يوم (24) من كل شهر ميلادي، مشيراً إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، ومنهم مستفيدو برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءاً من شهر مايو، لن يؤثر في موعد إيداع الدعم السكني الشهري، في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.