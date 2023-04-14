مع مهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات.. "البلدية والإسكان" تُصدِر دليلَ إجراءات امتثال المباني

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "دليلَ إجراءات شهادة امتثال المباني"، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل؛ بهدف الحدّ من التشوُّهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.
وذكرت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلّبات، مبيّنة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود؛ وهي: "تصميم المبنى متضمّنًا 7 عناصر، والموقع العام الذي يتضمّن 6 عناصر، إضافة إلى التشوُّه البصري الذي يتضمّن 15 عنصرًا".
وأشارت إلى أن هذه الاشتراطاتِ إلزاميةٌ للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلّبات أثناء إشغال المبنى، فسيتمّ فرضُ الغرامات على المخالفين. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة "مدينتي مسؤوليتي" في موقع الوزارة من خلال الرابط: https://www.momrah.gov.sa/ar/ncvp.
ودعت الشؤونُ البلدية أصحابَ المباني القائمة والجديدة إلى الاستفادة من المهلة الحالية التي تنتهي في 1445/3/1 لمعالجة أوضاعها؛ لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعدُّ من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوُّه البصري والارتقاء بجودة الحياة.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عددًا من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسينَ المشهد الحضري والحدّ من عناصر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في المُدن السعودية، بما يُحقّق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.