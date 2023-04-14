مع مهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات.. "البلدية والإسكان" تُصدِر دليلَ إجراءات امتثال المباني

وذكرت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلّبات، مبيّنة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود؛ وهي: "تصميم المبنى متضمّنًا 7 عناصر، والموقع العام الذي يتضمّن 6 عناصر، إضافة إلى التشوُّه البصري الذي يتضمّن 15 عنصرًا".