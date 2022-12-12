السجن سنتين وغرامة مليون ريال.. بدء تنفيذ تجريم استغلال المعادن دون رخصة

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، موضحةً أنه ووفق النظام من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم بردّ الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.