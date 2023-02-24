"المطلق": مكتسبات بلادنا العظيمة تستوجب شكرَها ورعايتَها

أكّد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن مكتسبات الوطن العظيمة التي تحقَّقت في ظل قيادة حكيمة ورشيدة منذ تأسيسها وحتى اليوم؛ تستوجب الشكر والحفاظ عليها ورعايتها.
وشدّد على أن الجميع في هذه البلاد المباركة مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائها وتنميتها وتطويرها.
وقال المطلق في تغريدات بتويتر: "ما وصلت إليه بلادُنا، بعد توفيق الله تعالى، من مكتسبات عظيمة في ظلّ حكم الملك المؤسّس وأولاده البررة، من تطور وازدهار ورقيّ ونماء ونعم عظيمة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لَتستوجب منّا شكرَها والمحافظةَ عليها ورعايتَها حقَّ الرعاية".
وأضاف: "كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه، وتنميته وتطويره، والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته؛ من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملًا أو موظفًا، حتى الطلاب على مقاعد الدراسة، وربَّات البيوت؛ فللجميع دورٌ يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله".