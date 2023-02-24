"المطلق": مكتسبات بلادنا العظيمة تستوجب شكرَها ورعايتَها

وأضاف: ‏"كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه، وتنميته وتطويره، والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته؛ من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملًا أو موظفًا، حتى الطلاب على مقاعد الدراسة، وربَّات البيوت؛ فللجميع دورٌ يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله".