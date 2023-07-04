"الجوازات" تدعو المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج للتأكد من صلاحية الجواز

وأكدت الجوازات أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة يحمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينةً أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول لصاحبها السفر إلى خارج المملكة.