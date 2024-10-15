"إغاثي الملك سلمان" يوقع مذكرة بـ 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات غزة

وسيتم بموجب الاتفاقية دعم برامج وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الخدمات الأساسية لهم.