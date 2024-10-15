"إغاثي الملك سلمان" يوقع مذكرة بـ 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات غزة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة دعم مالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.
ومثّل الجانبين في توقيع المذكرة, مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.
وسيتم بموجب الاتفاقية دعم برامج وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الخدمات الأساسية لهم.