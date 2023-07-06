القيادة تهنئ رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.