محليات

القيادة تهنئ رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

تَمَنّت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا
الأمير محمد بن سلمان

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