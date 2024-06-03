محليات

مدير جمرك منفذ الحديثة: خصصنا تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج

أكد أن الجهات الحكومية المختلفة تتضافر جهودها وتتحرك كفريق عمل واحد لرعاية ضيوف الرحمن
مدير جمرك منفذ الحديثة: خصصنا تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج

أوضح مدير جمرك منفذ الحديثة عبدالله الحصيني أنه تم توفير تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج.

وقال الحصيني: عملنا على تهيئة مواقع مستقلة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف: حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عملًا بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويتواصل استقبال ضيوف الرحمن ونعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وأردف "الحصيني": الجهات الحكومية المختلفة تتضافر جهودها وتمت تهيئة الموقع من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والجميع يعملون كفريق عمل واحد في موقع واحد لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتيسير حركتهم.

حج 1445
جمرك منفذ الحديثة

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