مدير جمرك منفذ الحديثة: خصصنا تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج

أوضح مدير جمرك منفذ الحديثة عبدالله الحصيني أنه تم توفير تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج.
وقال الحصيني: عملنا على تهيئة مواقع مستقلة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأضاف: حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عملًا بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويتواصل استقبال ضيوف الرحمن ونعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
وأردف "الحصيني": الجهات الحكومية المختلفة تتضافر جهودها وتمت تهيئة الموقع من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والجميع يعملون كفريق عمل واحد في موقع واحد لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتيسير حركتهم.