مدير جمرك منفذ الحديثة: خصصنا تقنيات متطورة وكوادر بشرية لسرعة إجراءات دخول الحجاج

وأضاف: حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عملًا بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويتواصل استقبال ضيوف الرحمن ونعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.