الرياض تتصدر .. "العمليات الأمنية" تتلقى نحو 89 ألف مكالمة في يوم واحد بأربع مناطق

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، أنه تلقى يوم أمس الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025م ما مجموعه 88,973 مكالمة في مختلف مناطق المملكة، بمعدل 62 اتصالًا في الدقيقة، في مؤشر يعكس جاهزية المركز العالية واستجابته الفورية للتعامل مع البلاغات الأمنية والإنسانية على مدار الساعة.