الرياض تتصدر .. "العمليات الأمنية" تتلقى نحو 89 ألف مكالمة في يوم واحد بأربع مناطق

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، أنه تلقى يوم أمس الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025م ما مجموعه 88,973 مكالمة في مختلف مناطق المملكة، بمعدل 62 اتصالًا في الدقيقة، في مؤشر يعكس جاهزية المركز العالية واستجابته الفورية للتعامل مع البلاغات الأمنية والإنسانية على مدار الساعة.
وأظهرت إحصائية المركز أن منطقة الرياض تصدرت بعدد 39,797 مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ25,299 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ16,891 مكالمة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة نحو 6,986 مكالمة خلال اليوم نفسه.
ويؤكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مع التزام فرق العمل بمعايير الاستجابة السريعة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن المجتمعي المستدام.