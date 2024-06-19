تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء" تم رصد عطليْن بزريب التيم بحائل وإعادة الخدمة مباشرة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرقها الفنية رصدت عطلين أدّيا إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ محدودٍ من المشتركين في حائل.
وأوضحت الشركة في ردّها على الخبر المنشور في "سبق"، بعنوان "انقطاع التيار الكهربائي يؤرق أهالي زريب التيم"، أنه تمّت إعادة الخدمة مباشرة.
وأضافت، أنها مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أي ملاحظات بشكل مباشر، كما أن الشركة مستمرة في الاستثمار في بناء الشبكات الذكية بتركيب معدات ذكية لرفع موثوقية الخدمة بالموقع المذكور ومواقع أخرى في المنطقة، كما تستثمر الشركة في بناء وتحديث المنظومة الكهربائية وبشكل مستمر؛ لدعم الشبكة الكهربائية لمحافظة بقعاء وجميع محافظات المملكة، لمقابلة نمو الأحمال المصاحب للتطور الكبير الذي تشهده المملكة.
وأكّدت التزامها التام بتحسين الخدمات والتواصل المستمر مع المشتركين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
وعبّرت الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعية مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.