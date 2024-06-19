تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء" تم رصد عطليْن بزريب التيم بحائل وإعادة الخدمة مباشرة

وأضافت، أنها مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أي ملاحظات بشكل مباشر، كما أن الشركة مستمرة في الاستثمار في بناء الشبكات الذكية بتركيب معدات ذكية لرفع موثوقية الخدمة بالموقع المذكور ومواقع أخرى في المنطقة، كما تستثمر الشركة في بناء وتحديث المنظومة الكهربائية وبشكل مستمر؛ لدعم الشبكة الكهربائية لمحافظة بقعاء وجميع محافظات المملكة، لمقابلة نمو الأحمال المصاحب للتطور الكبير الذي تشهده المملكة.