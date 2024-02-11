مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يحقق حلم الإنجاب لأربعينية بعد 18 عاماً من العقم وإجراء 13 محاولة للعلاج داخل وخارج المملكة

وأفاد رئيس الفريق الطبي المعالج بأنه تم إخضاع الزوجة لمجموعة من الفحوصات شملت التحاليل الهرمونية والموجات فوق الصوتية (السونار)، والبدء في تهيئة وتحفيز بطانة الرحم، بالإضافة إلى إعطائها الأدوية المناسبة لتنشيط الإباضة مع المتابعة الحثيثة. مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية سحب للبويضات والإستعانة بالحاضنات الذكية، والتي ساعدت في الحصول على أجنة طبيعية بحالة ممتازة، كما جرى متابعة تلك الأجنة ومراقبة تطورها ودرجة اكتمالها الكترونياً على مدار الساعة، تبع ذلك إرجاع 3 أجنة منهم ، وخلال اسابيع تم إخضاع الزوجة لفحوصات دقيقة أثبتت حملها بتوأم ولله الحمد.