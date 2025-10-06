"كتاب الرياض" يقيم ندوة بعنوان "الوثائق ذاكرة الأمة رحلة التاريخ السعودي من الدرعية إلى العصر الحديث"

وأوضح العنقري أن الاهتمام بالتوثيق حول الدولة السعودية شهد تطورًا ملحوظًا وارتبطًا بتزايد نفوذها وأهميتها الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التوثيق لتاريخ الدولة السعودية قد مر بأطوار ثلاثة، أولها كانت فيه درجة التوثيق محدودة، وتعتمد على السجلات الخاصة، وأما الطور الثاني فقد استمر التوثيق الخارجي فيه عبر تقارير الوكلاء والقناصل, عاكسًا المنافسة الإقليمية، ثم جاء الطور الثالث في بعد توحيد المملكة العربية السعودية؛ ليشهد ارتفاعًا هائلًا في التوثيق العالمي والارتقاء به محليًّا.