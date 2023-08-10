أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة يستأنفون العام الدراسي الجديد 1445.. الأحد

يعود يوم الأحد المقبل أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد 1445 هـ بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام منذ الرابع من ذي الحجة الماضي.
وتنتهي اليوم الخميس الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات ويعودون لمباشرة أعمالهم في مدارسهم الأحد القادم مع بداية عام دراسي جديد، فيما يعود - بإذن الله تعالى - يوم الأحد 4 / 2 / 1445 هـ إلى مقاعد الدراسة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.
وكانت وزارة التعليم أوضحت أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
وذكرت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ الموافق 20/ 8/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11/ 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.