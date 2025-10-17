في ضربات أمنية متزامنة.. ضبط أكثر من 290 كجم من المخدرات بعسير وجازان

تمكّنت الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة من المملكة من إحباط عدد من محاولات التهريب والترويج لكميات من المواد المخدرة، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن المجتمع ومكافحة آفة المخدرات.
ففي منطقة عسير، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الحرجة تهريب 21 كجم من نبات القات المخدر، كما تم ضبط مواطن بمحافظة الفرشة بحوزته 11 كجم من ذات المادة بغرض الترويج، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وفي قطاع الربوعة بعسير أيضًا، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب 160 كجم من نبات القات المخدر.
أما في منطقة جازان، فتمكّنت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر من ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 90 كجم من القات المخدر، كما تم القبض على اثنين من الجنسية الإثيوبية في قطاع العارضة أثناء تهريبهما 11.6 كجم من مادة الحشيش المخدر.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (994) في بقية المناطق، إضافة إلى رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مع ضمان السرية التامة ومنح مكافآت مالية للمبلّغين في حال صحة المعلومات.