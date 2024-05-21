عام على معانقة الفضاء.. فخر سعودي يتجدد بطلاه "برناوي" و"القرني"

قبل عام من الآن، عانق ريانة برناوي وعلي القرني الفضاء، في رحلة لا تنسى كجزء من برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، أجريا خلالها 14 تجربة علمية مثيرة، في مهمة أطلق عليها اسم المهمة SSA-HSF1، واستغرقت 10 أيام.