أمانة الرياض تنفذ أعمال تحسين واسعة في أغسطس لتعزيز جودة الحياة

شهدت منطقة الرياض خلال شهر أغسطس 2025 تنفيذ أعمال ميدانية موسعة من قِبل البلديات التابعة لأمانة المنطقة، شملت أعمال صيانة ومعالجات بيئية وخدمية، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات.
وبحسب ما أوضحته الأمانة، عالجت الفرق الميدانية حفر الشوارع بمساحة 10,514 مترًا مربعًا، وأزالت 2,025 حاجزًا، وصانت 13,968 عمود إنارة، إضافة إلى معالجة 1,653 مخالفة صحية. كما تضمنت الجهود صيانة خطوط الإنترلوك بمساحة 42,335 مترًا مربعًا، وأعمال حفر وردم بمساحة 67,165 مترًا مربعًا، إلى جانب التعامل مع 14,172 بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940.
ونفذت البلديات 15,794 جولة رقابية للامتثال، و3,208 جولات لمكافحة الحشرات، ورفعت ما يقارب 48,329 طنًا من المخلفات، إلى جانب إصلاح الأرصفة بمساحة 68,078 مترًا مربعًا، وإزالة 14 طنًا من النفايات. كما شملت الجهود تقليم 44,621 شجرة، وصيانة خطوط الري بمساحة 21,715 مترًا مربعًا.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزامها بتقديم خدمات بلدية عالية الكفاءة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في بناء مدينة مزدهرة ومستدامة.