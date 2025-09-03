أمانة الرياض تنفذ أعمال تحسين واسعة في أغسطس لتعزيز جودة الحياة

وبحسب ما أوضحته الأمانة، عالجت الفرق الميدانية حفر الشوارع بمساحة 10,514 مترًا مربعًا، وأزالت 2,025 حاجزًا، وصانت 13,968 عمود إنارة، إضافة إلى معالجة 1,653 مخالفة صحية. كما تضمنت الجهود صيانة خطوط الإنترلوك بمساحة 42,335 مترًا مربعًا، وأعمال حفر وردم بمساحة 67,165 مترًا مربعًا، إلى جانب التعامل مع 14,172 بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940.