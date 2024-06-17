استعدادات مكثفة لـ "الشؤون الدينية" لاستقبال الحجاج المتعجلين في موسم الحج

رفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية إلى الحد الأقصى لتفعيل الخطة التشغيلية الدينية المخصصة لاستقبال توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ لإتمام مناسك الحج؛ بحزمة من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعوية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية لضيوف الرحمن المتعجلين.
وقامت إدارة إجابة السائلين بالرفع من جاهزية مكاتبها المنتشرة في [19] موقعًا داخل المسجد الحرام وساحاته؛ للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني بمناسك الحج وطواف الوداع خصوصًا؛ وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين على مدار [24] ساعة، وتخصيص رقمَين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عبر الهاتف الثابت والجوال: (8001222400)، (8001222100).
ودعا رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس؛ منسوبي الرئاسة على مواصلة سائر الجهود الدينية وتكثيفها وتعزيزها بالتقانة والتطبيقات الذكية، والترجمة واللغات، وعوامل المعرفة الحديثة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الدينية، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم وعباداتهم، وتذليل العقبات لهم؛ لأداء طواف الوداع على هدى وبصيرة.
وحث السديس ضيوف الرحمن، على أهمية مراعاة قدسية المسجد الحرام، وأداء طواف الوداع من غير إحداث وابتداع، والرحمة واللين بعضهم ببعض في ظل الكثافة المليونية من الحجاج، وتجنب الإيذاء والتصوير، وغير ذلك من الأمور التي تنافي الأجواء التعبدية الإيمانية، وتؤذي الطائفين.
من جهة أخرى استعدت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي؛ باستثمار وسائل الإعلام الحديثة والتقانة، والروبوتات التوجيهية لإفادة ضيوف الرحمن دينيًا وتوعيتهم بلغاتهم؛ إذ هيأت إدارة التوجيه والإرشاد الكوادر المؤهلة من المترجمين؛ لترجمة الخِدمات والبرامج والمبادرات والمناشط إلى لغات الحجاج، وتوفير المطبوعات الورقية والرقمية باللغة العربية والمترجمة، التي تبصّر الحاج بأمور دينه، وتثري تجربته، وتنجح رحلته الإيمانية، وتعينه على أداء طواف الوداع في طمأنينة وخشوع.