من مختلف الجنسيات.. الكشافة يرشدون 72 ألف حاج تائه يوم العيد

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الكشافة تستخدم الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية البالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، وتوجد بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، بالإضافة إلى إطلاق المعسكرات -هذا العام- مبادرة "أساعدك عن بُعد"، والتي خُصصت لإرشاد الحجاج التائهين الذين فقدوا كافة معلوماتهم وبيناتهم الشخصية؛ فضلًا عن عدم القدرة على التواصل إلا بلغتهم الأم (لغة بلدانهم)، وتتضمن الإرشاد باللغات: الإنجليزية، والصينية، والفارسية، والتركية، والأوردو، والفرنسية، والهوسا، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وتعتمد على تطبيق آل Zoom بحيث يتم فتح القناة للحاج التائه فاقد المعلومات عبر باركود مخصص للمبادرة، ومن ثم يتم الربط مباشرة بالقاعة الإلكترونية في المركز الرئيسي للمعسكرات في العزيزية بمكة المكرمة، الذي يربطه مباشرة بالمترجمين من أفراد الكشافة من الجنسين الذين تم تعيينهم لهذه الخدمة.