التغيُّر المناخي يُهدِّد الشوكولاته.. و"كاكاو المختبرات" ينقذ الموقف بكميات أكبر ووقت أقل

وفي التفاصيل، يؤثر تغيُّر المناخ سلبيًّا في الغابات المطيرة، حيث تنمو حبوب الكاكاو شديدة الحساسية؛ الأمر الذي تسبَّب في قلة المعروض، وزيادة الأسعار؛ وهو ما دفع العلماء ورواد الأعمال ومحبي الشوكولاته لابتكار أساليب جديدة لزراعة الكاكاو من أجل الحصول على كميات أكبر في وقت أقل، وجعل المحصول أكثر مرونة وأكثر مقاومة لآفات النبات، وبعيدًا عن تهديدات المناخ.