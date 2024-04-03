"يلو" تدعم جمعية "كلانا" بسيارة ركاب لاستخدامها في نقل مرضى الفشل الكلوي

وأضاف "النجران": في البداية أود أن أُشيد بالأعمال الجليلة التي تقوم بها جمعية "كلانا" لخدمة مرضى الفشل الكلوي، والتي هي محل تقدير الجميع، ولقد حرصنا على التواصل مع الجمعية لعرض الدعم المناسب الذي من الممكن أن نقدمه ويحقق أثرًا ملموسًا في خدماتها، وتم الاتفاق على تقديم هذا النوع من المركبات.