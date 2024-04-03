"يلو" تدعم جمعية "كلانا" بسيارة ركاب لاستخدامها في نقل مرضى الفشل الكلوي

قدّمت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، سيارة ركاب فئة "فان" سعة تسعة ركاب لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"؛ دعمًا لجهود الجمعية في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي وعائلاتهم مع هذا المرض وتَبِعاته، التي تتطلب التواجد بشكل مستمر في وحدات الغسيل الكلوي.
وستُستخدم السيارة في نقل المرضى من وإلى وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات والمراكز الطبية.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران، والمدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الأستاذ الدكتور عبدالله الدغيثر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران، أن هذه السيارة سوف تكون بمثابة وقف خيري يلبي احتياج الجمعية لهذا النوع من المركبات التي سوف تُخَصّص لنقل المرضى الذين يشكل لهم التنقل إلى وحدات غسيل الكلى عبئًا؛ بسبب عدم امتلاكهم وسيلة المواصلات المناسبة.
وأضاف "النجران": في البداية أود أن أُشيد بالأعمال الجليلة التي تقوم بها جمعية "كلانا" لخدمة مرضى الفشل الكلوي، والتي هي محل تقدير الجميع، ولقد حرصنا على التواصل مع الجمعية لعرض الدعم المناسب الذي من الممكن أن نقدمه ويحقق أثرًا ملموسًا في خدماتها، وتم الاتفاق على تقديم هذا النوع من المركبات.
وتابع: نحرص في "يلو" على توجيه رسالتنا الاجتماعية بالشكل المناسب والفعال لدعم مؤسسات العمل المجتمعي التي تقدم خدمات خيرية مميزة تصب في صالح أفراد المجتمع الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات.
من جانبه، شكر المدير التنفيذي لجمعية "كلانا" الأستاذ الدكتور عبدالله الدغيثر، "يلو" على دعمها لنشاط الجمعية في تجسيد إيجابي رائع لدور القطاع الخاص في دعم المؤسسات والجمعيات الاجتماعية؛ مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على "يلو" والقائمين عليها، والذي يظهر بوضوح في التواجد الواسع والدعم في مختلف المجالات الخيرية والاجتماعية.
يُذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعًا تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
كما تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهومًا يتجاوز الخيال؛ ليس مجرد سيارة؛ بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
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