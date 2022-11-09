صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية تعاون مع معهد إدارة المشاريع

من جانبه، قال رئيس معهد إدارة المشاريع بالمملكة، بدر بو رشيد: "جاء توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق التنمية السياحي، امتداداً لعدد كبير من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من القطاعات والمنظمات، في ظل حرص المعهد على تقديم المخرجات التدريبية، التي تتلاءم مع رؤيتنا في أن نكون المؤسسة المهنية الرائدة في مجال دعم إدارة المشاريع بالمملكة، من خلال تعزيز المهارات القيادية وإثراء تجاربها، خاصة أن إدارة المشاريع أصبحت مهنة عالمية نحرص معها على تقديم أفراد يتمتعون بالمهارات والقدرات الضرورية لتوفير القيمة لأصحاب المصلحة عبر استكمال المشاريع بنجاح".