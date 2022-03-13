100 %.. معدل تفعيل المعاملات الرقمية بـ "أمانة الشرقية"

حققت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، معدل 100 % في تفعيل المعاملات الرقمية، ونسبة 99 % في إنهاء المعاملات الاستثمارية وبوقت قياسي خلال 3 أيام عبر المنظومة الرقمية وبوابة الاستثمار البلدي "فرص"، التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية عن بُعد بما يعزز من رضا وتجربة المستثمرين ورواد الأعمال، ويعكس تطور الخدمات وتسريع الأعمال بقطاع الاستثمارات بما يدعم البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين ويحفز رواد الأعمال على المشاركة في الفرص الاستثمارية بالأمانة، ويرفع من مستوى الشفافية والجاذبية الاستثمارية، وتسريع التحوّل الرقمي بالأعمال اليومية للأمانة.
وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030، والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخريطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.
ودعا العرادي، عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية "فرص" والاستفادة من الخدمات الرقمية والاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.