100 %.. معدل تفعيل المعاملات الرقمية بـ "أمانة الشرقية"

حققت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، معدل 100 % في تفعيل المعاملات الرقمية، ونسبة 99 % في إنهاء المعاملات الاستثمارية وبوقت قياسي خلال 3 أيام عبر المنظومة الرقمية وبوابة الاستثمار البلدي "فرص"، التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية عن بُعد بما يعزز من رضا وتجربة المستثمرين ورواد الأعمال، ويعكس تطور الخدمات وتسريع الأعمال بقطاع الاستثمارات بما يدعم البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين ويحفز رواد الأعمال على المشاركة في الفرص الاستثمارية بالأمانة، ويرفع من مستوى الشفافية والجاذبية الاستثمارية، وتسريع التحوّل الرقمي بالأعمال اليومية للأمانة.