موجة انتقادات وضوابط.. شركات "اشترِ وادفع لاحقًا" تلقي بكرة الرسوم في ملعب العميل

وكان البنك المركزي قد أصدر -في وقت سابق- ضوابط وتنظيمًا جديدًا لقطاع شركات الدفع بالأجل؛ حيث نص مشروع النظام على حظر فرض رسوم على العملاء إلا تلك الواردة ضمن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي في 2018، الذي أكد أن التعامل مع المتعثر عن السداد يتم عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه عند تخلفه عن السداد لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، مع إلزام الشركات الممولة للعميل بمراعاة ظروف عملائها المتعثرين، عبر إعادة جدول المديونية، حال تقديمهم للضمانات اللازمة.