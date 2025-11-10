"تجمع المدينة الصحي" يستعرض "الكبسولتين الذكيتين" لخدمة الحجاج والمعتمرين في مؤتمر الحج

في إطار الجهود الرامية لتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، يشارك تجمع المدينة المنورة الصحي في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025، في نسخته الخامسة، والمقام بمدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، ضمن جناح شركة الصحة القابضة.
وخلال مشاركته، استعرض التجمع مبادرته المبتكرة “الكبسولتان الطبية الذكية – طابة وطِبابا”، التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات طبية فورية وذكية.
وأوضح التجمع أن المبادرة تُعد من الحلول التقنية الرائدة التي تسهم في تحسين تجربة ضيف الرحمن وتعزيز جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد جناح تجمع المدينة المنورة الصحي إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من الزوار والمهتمين بقطاعَي الصحة والتقنية، الذين اطّلعوا على آلية عمل الكبسولات الذكية ودورها في تقديم الفحوصات والاستشارات الطبية بسرعة وكفاءة، في خطوة تعكس توجه التجمع نحو الابتكار وتبنّي الحلول الذكية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
وأكد التجمع أن مشاركته في المؤتمر تأتي ضمن التزامه بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، ورفع جاهزية الخدمات خلال موسمي الحج والعمرة، في إطار سعيه لبناء منظومة صحية متكاملة ومبتكرة تواكب تطلعات المملكة.