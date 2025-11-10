"تجمع المدينة الصحي" يستعرض "الكبسولتين الذكيتين" لخدمة الحجاج والمعتمرين في مؤتمر الحج

وشهد جناح تجمع المدينة المنورة الصحي إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من الزوار والمهتمين بقطاعَي الصحة والتقنية، الذين اطّلعوا على آلية عمل الكبسولات الذكية ودورها في تقديم الفحوصات والاستشارات الطبية بسرعة وكفاءة، في خطوة تعكس توجه التجمع نحو الابتكار وتبنّي الحلول الذكية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.