"الخطيب": نحرص على تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لقطاع السياحة

وتحدث "البار" خلال كلمته عن زيارات وزير السياحة خلال الأعوام الماضية، التي كان لها كبير الأثر في تجاوز عدد من التحديات، والتطور السياحي بالطائف، مشيراً إلى أن الحرص على العمل والتطور السياحي، خلق تحديات جديدة, مؤكداً ثقته بتذليلها, وإيجاد الحلول لها في حضور وزير السياحة.