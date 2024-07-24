"الخطيب": نحرص على تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لقطاع السياحة

استضافت غرفة الطائف لقاء وزير السياحة أحمد الخطيب بعدد من المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة بالغرفة.
بدأ اللقاء بكلمة رئيس غرفة الطائف بالإنابة عبدالعزيز البار رحب فيها بوزير السياحة والوفد المرافق له، وبكافة الحضور.
وتحدث "البار" خلال كلمته عن زيارات وزير السياحة خلال الأعوام الماضية، التي كان لها كبير الأثر في تجاوز عدد من التحديات، والتطور السياحي بالطائف، مشيراً إلى أن الحرص على العمل والتطور السياحي، خلق تحديات جديدة, مؤكداً ثقته بتذليلها, وإيجاد الحلول لها في حضور وزير السياحة.
وأضاف "البار" في كلمته قائلاً: الطائف مدينة حباها الله بميزات سياحية "ربانية"، وتحظى ولله الحمد- كبقية مدن المملكة- بدعم غير مسبوق من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
وزاد: نحن اليوم في الطائف كمستثمرين وأهالي ومحبين للطائف- عازمون بدعمكم أن تكون الطائف المصيف الأول للمملكة كما كانت وستكون دائماً بإذن الله.
من جهته، رحب وزير السياحة بالحضور، مقدماً شكره لغرفة الطائف على استضافتها لهذا اللقاء، مبيناً بأن الزيارة تأتي في إطار برنامج (صيف السعودية) الذي يهدف لتطوير الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، مؤكداً بأن اللقاء يهدف لمناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز الآفاق الاستثمارية بالقطاع السياحي، وأثرها في نمو السياحة وتعزيزها؛ كون الطائف من أبرز الوجهات السياحية.
وأضاف: نحرص على تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لقطاع السياحة.
بعدها قدمت وزارة السياحة عرضاً بعنوان: "نظرة عامة عن السوق السياحي في الطائف"، قدمه وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، ثم قدّم رئيس وأعضاء اللجنة السياحية بالغرفة عدداً من التحديات في المجال السياحي، ثم مداخلات لعدد من الحضور فيما يخص القطاع السياحي.
وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس غرفة الطائف بالإنابة عبدالعزيز البار هدية تذكارية لوزير السياحة أحمد الخطيب عبارة عن منتجات الورد الطائفي، مقدماً شكره للوزير والوفد المرافق له على زيارتهم للطائف، ولقائهم بالمستثمرين ورجال وسيدات أعمال الطائف.