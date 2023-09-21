ولي العهد أكد أهميتها للبلدين والمنطقة والعالم.. ما مكاسب الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا؟

وأبرز ولي العهد بعض مكاسب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في حواره، مبينًا أنها ساهمت في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيميْن إرهابيين هما "القاعدة"، و"داعش"؛ مؤكدًا أن مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن كان عدوًّا مشتركًا للسعودية وأمريكا، وكان يخطط للوقيعة بين البلدين، كما أشار إلى الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرًا، وأهميته في الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، باعتبار الممر أحد مكاسب الشراكة بين الرياض وواشنطن.