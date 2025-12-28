مركز الملك سلمان يسلّم مستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا بساحل حضرموت

ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن، الذي يستهدف المناطق الأكثر تضررًا، ويهدف إلى خفض معدلات الإصابة والحد من انتشار المرض، من خلال إجراءات وقائية تشمل إنشاء فرق طبية متخصصة لفحص ومراقبة المسافرين في المنافذ الجوية والبرية بعدة محافظات، من بينها عدن وحضرموت، ويستفيد منه أكثر من مليون و153 ألف فرد.