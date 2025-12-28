مركز الملك سلمان يسلّم مستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا بساحل حضرموت

في إطار جهوده المتواصلة لدعم القطاع الصحي في اليمن، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت، مستلزمات طبية متنوعة، بهدف رفع جاهزية المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة لحالات الاشتباه والإصابة بالكوليرا.
ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن، الذي يستهدف المناطق الأكثر تضررًا، ويهدف إلى خفض معدلات الإصابة والحد من انتشار المرض، من خلال إجراءات وقائية تشمل إنشاء فرق طبية متخصصة لفحص ومراقبة المسافرين في المنافذ الجوية والبرية بعدة محافظات، من بينها عدن وحضرموت، ويستفيد منه أكثر من مليون و153 ألف فرد.
وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، صالح عبود العمقي، بالتدخل العاجل، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على كونه شحنة مساعدات فقط، بل يمثل دعمًا متكاملًا يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية للمنشآت الصحية، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، على دعمها الإنساني المستمر في مواجهة الأزمات الوبائية.
ويعكس هذا التحرك الإنساني سعي المملكة الحثيث، عبر ذراعها الإغاثي، لتقوية الرعاية الصحية في مواجهة وباء الكوليرا في اليمن.