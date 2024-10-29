ليفت سيتي إكسبو 2024: نقلة نوعية في تكنولوجيا المصاعد تجذب أنظار العالم إلى الرياض

استقطب معرض “ليفت سيتي إكسبو - الرياض 2024” في نسخته الثالثة، والذي تنظمه شركة معارض الوطنية بالتعاون مع شركة أدفانسيد كريشنز، اهتماماً واسعاً في يومه الثاني، حيث جذب أعداداً كبيرة من الزوار والمتخصصين في مجال تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها. أقيم المعرض في مركز أرينا الرياض للمعارض، وتضمن عرضاً لأحدث الابتكارات التي تُحدث تطورات ملموسة في هذا القطاع.
جال الزوار على أجنحة المعرض التي تضم أكثر من 135 عارضاً من 13 دولة حول العالم، بهدف التعرف على التقنيات المتقدمة في صناعة المصاعد ومستلزماتها. وحظي الحدث بتدشين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وبحضور واسع من المؤسسات الدولية المتخصصة، مما عزز من أهمية الحدث كأحد أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والشرق الأوسط.
هذا، وتتمتع النسخة الحالية من المعرض بدعم اللجنة الوطنية للمصاعد في اتحاد الغرف التجارية السعودية، التي يرأسها الأستاذ محسن بن علي الدالي العتيبي، حيث تسعى اللجنة لتطوير معايير الجودة للمصنعين، وتعزيز الشراكات المحلية لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030” في توطين هذه الصناعة الحيوية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف.