ليفت سيتي إكسبو 2024: نقلة نوعية في تكنولوجيا المصاعد تجذب أنظار العالم إلى الرياض

جال الزوار على أجنحة المعرض التي تضم أكثر من 135 عارضاً من 13 دولة حول العالم، بهدف التعرف على التقنيات المتقدمة في صناعة المصاعد ومستلزماتها. وحظي الحدث بتدشين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وبحضور واسع من المؤسسات الدولية المتخصصة، مما عزز من أهمية الحدث كأحد أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والشرق الأوسط.