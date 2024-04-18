محليات

للتسهيل على المصدّرين.. إصدار أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" خلال مارس 2024

الخدمة تستهدف المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات وقطاع الأفراد
للتسهيل على المصدّرين.. إصدار أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" خلال مارس 2024

ضمن جهودها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37188 "شهادة منشأ" خلال شهر مارس 2024.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد، الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

وتتضمن الشهادة أربعة نماذج؛ هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://coo.mim.gov.sa/

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
شهادة منشأ

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