"الرخيص": بناء على المعيار الإسلامي لحساب الأهلّة سوف تكون بداية ذي الحجة يوم الجمعة

وواصل: هذه صورة الهلال المتناقص، تم رصده بعد فجر يوم الأربعاء. وغدًا الخميس لا يُرى؛ لأن طلوعه قبل شروق الشمس بنصف ساعة؛ فيضيع بشعاع الشمس. وعصر الخميس يدخل في طور المحاق، ثم يغيب بطور الهلال الجديد بعد مغيب الشمس بمنزلة الدبران في برج الثور، فيكون شاميًّا في مغيبه. ومغيبه بعد 11 دقيقة تقريبًا، ويضيع أيضًا بشعاع الشمس؛ ولا يمكن رؤيته، لكنه ثابت بالحساب هلالاً لبداية ذي الحجة. ‫