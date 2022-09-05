"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المجرية

وتتضمّن المذكرة إطارًا عامًا لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين البلدين، إلى جانب بحث سبل التعاون في عدد من المجالات، من أبرزها الحلول الرقمية، والاطلاع على تجارب الجانبين في التطبيقات الضريبية.