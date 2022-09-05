"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المجرية

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب مع مصلحة الضرائب والجمارك الوطنية المجرية.
ووقّع المذكرة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفيرينس فاجوجيلي وزير الدولة بوزارة المالية، ومفوض مصلحة الضرائب والجمارك الوطنية بجمهورية المجر.
وتتضمّن المذكرة إطارًا عامًا لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين البلدين، إلى جانب بحث سبل التعاون في عدد من المجالات، من أبرزها الحلول الرقمية، والاطلاع على تجارب الجانبين في التطبيقات الضريبية.
وتتيح المذكرة تبادل الخبرات والاستفادة من الموارد الفنية والبشرية والتنسيق المشترك في إعداد البرامج التدريبية، للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة.
تأتي هذه المذكرة في إطار سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتعزيز شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي؛ تحقيقًا لأهدافها نحو الارتقاء بالمنظومة الضريبية وتطوير خدماتها.