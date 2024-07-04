5 حالات التزم فيها أقصى يمين الطريق.. "المرور" تنبّه قائدي المركبات

وأوضحت "المرور" أن هذه الحالات تتضمّن "الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين، أو إذا كان هناك منتفع آخر يريد تجاوزَ المركبة، أو كانت سرعة السيارة أقلّ من السرعة القصوى المسموح بها.