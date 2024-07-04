محليات
5 حالات التزم فيها أقصى يمين الطريق.. "المرور" تنبّه قائدي المركبات
أشارت إلى عدم وضوح الرؤية أو قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس
كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 حالات على قائد المركبة فيها التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
وأوضحت "المرور" أن هذه الحالات تتضمّن "الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين، أو إذا كان هناك منتفع آخر يريد تجاوزَ المركبة، أو كانت سرعة السيارة أقلّ من السرعة القصوى المسموح بها.
وأشارت الإدارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أنه على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق في حالة: "عدم وضوح الرؤية، أو قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس".