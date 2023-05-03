وتتواصل الجهود.. وصول سفينتَيْ جلالة الملك "مكة والجبيل" من السودان وعلى متنهما 7 مواطنين و229 شخصًا من 7 جنسيات

وصلت اليوم سفينتا جلالة الملك "مكة والجبيل" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، وعلى متنها 7 مواطنين سعوديين، و229 شخصًا من جنسيات: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وهولندا، وألمانيا، والكويت، والصين، والسودان".
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5865 شخصًا؛ 246 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5619 شخصًا ينتمون لـ103 جنسيات.