وتتواصل الجهود.. وصول سفينتَيْ جلالة الملك "مكة والجبيل" من السودان وعلى متنهما 7 مواطنين و229 شخصًا من 7 جنسيات

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5865 شخصًا؛ 246 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5619 شخصًا ينتمون لـ103 جنسيات.