لأول مرة بالشرقية.. تدشين خدمة الصدمات الكهربائية لعلاج الاضطرابات النفسية الحادّة

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام؛ أحد مكونات تجمُّع الشرقية الصحي، خدمة العلاج بالصدمات الكهربائية الذي يستخدم في علاج الاضطرابات النفسية الحادّة، في حال عدم استجابتها للعلاجات التقليدية، حيث تُعد هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المستشفيات التابعة لتجمُّع الشرقية الصحي.
وأكّدت إدارة المجمع، أن الهدف من توفير هذه الخدمة هو السعي لتوفير أعلى مستويات الرعاية النفسية للمستفيدين من خلال توفير الخيارات العلاجية التخصّصية المتكاملة، وتكمن أهمية العلاج بالصدمات الكهربية في تلبية احتياجات المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة لم تستجب للعلاجات التقليدية، ومنها: الاكتئاب الحاد وثنائي القطب، ومرضى الفصام، والتخشب، والوسواس القهري، والكرب، وغيرها من الحالات الإكلينيكية.
وبيّنت إدارة المجمع، أن العلاج بالصدمات الكهربائية هو إجراء يُجرى تحت تأثير التخدير الكلي ويتضمن تمرير تيارات كهربائية في الدماغ بقصد تحفيز حدوث نوبة كهربائية قصيرة.
وأثبتت الدراسات العلمية أن العلاج بالصدمات الكهربائية يُحدِث تغيرات في كيمياء الدماغ التي تسهم في علاج بعض الأعراض النفسية الحادة لتحسين جودة الحياة؛ حيث يعمل فريق من الأطباء والممرضين المتخصصين وذوي الخبرة العالية في مجال الصحة النفسية والتخدير بأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أحدث الأساليب وبجودة عالية.