لأول مرة بالشرقية.. تدشين خدمة الصدمات الكهربائية لعلاج الاضطرابات النفسية الحادّة

وأكّدت إدارة المجمع، أن الهدف من توفير هذه الخدمة هو السعي لتوفير أعلى مستويات الرعاية النفسية للمستفيدين من خلال توفير الخيارات العلاجية التخصّصية المتكاملة، وتكمن أهمية العلاج بالصدمات الكهربية في تلبية احتياجات المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة لم تستجب للعلاجات التقليدية، ومنها: الاكتئاب الحاد وثنائي القطب، ومرضى الفصام، والتخشب، والوسواس القهري، والكرب، وغيرها من الحالات الإكلينيكية.