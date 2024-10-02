صحفي أمريكي بـ"كتاب الرياض": الإسلام يقدم حلولًا خيرة وفعّالة للمشاكل العالمية

وأشار إلى أن الديناميكية التي تأخذنا إلى الأمام ستحدث تغييرات مهمة، وهناك قصص عالمية مهمة عن تحقيق التقدم، مضيفًا: أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات هائلة، وهناك دول عديدة بها تحاول الوصول إلى تحقيق الحداثة.