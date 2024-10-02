صحفي أمريكي بـ"كتاب الرياض": الإسلام يقدم حلولًا خيرة وفعّالة للمشاكل العالمية

قال الصحفي الأمريكي "فريد زكريا": "إن الإسلام يقدم حلولًا فعّالة للمشاكل العالمية، وسواء كنا مسلمين أو غير مسلمين، فإن الإسلام لديه حلول خيرة للمشاكل، وعندما تثور مشكلة دولية أرجع إلى الإسلام بحثًا عن الحل".
وأوضح "زكريا" في ندوة "التغير والنظام العالمي: فهم التحولات التي تشكل عصرنا"، التي أقيمت مساء اليوم "الأربعاء" في معرض الرياض للكتاب؛ أن العالم أجمع يشهد ثورة تغيير قائمة على الثورة الرقمية الهائلة، التي نعايش مظاهرها حاليًّا.
وأضاف: أن السعودية، والهند، وأمريكا، تشهد تغييرًا قائمًا على الثورة التقنية، ومظاهره تتجلّى في الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمدن الذكية، ووسائل التنقل الذكية، وغيرها.
وذكر أن عصر الثورة التقنية يتطلّب مرونة لاستيعاب نواتجها وابتكاراتها، والاستفادة منها؛ حيث أصبح التواصل أسهل بين البشر، وأصبح الحوار متاحًا أيضًا.
وبيّن "زكريا" أن الثورة التقنية تعدّ الثورة الرابعة في تاريخ البشرية، وهي ثورة نفخر بها كبشر، لاسيما أن كل ثورة تكمل الثورات الأخرى.
وقال: "إن كل الكتب التي ألفتها تتحدث عن الثورات المتعددة التي حدثت في الأعوام السابقة، والتي حدثت في عامنا الحالي، والثورة التقنية إحدى الثورات المهمة التي تحفز الأشخاص على الانفتاح وإنجاز أعمال تفيد الآخرين".
وأشار إلى أن الديناميكية التي تأخذنا إلى الأمام ستحدث تغييرات مهمة، وهناك قصص عالمية مهمة عن تحقيق التقدم، مضيفًا: أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات هائلة، وهناك دول عديدة بها تحاول الوصول إلى تحقيق الحداثة.
وأوضح "زكريا" في الندوة التي أدارها فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز"، أن نهج التغيير حاليًّا سريع جدًّا، لم نره في عصر آخر؛ فلدينا الآن تغييرات حائرة، ولدينا برامج تجعلنا نعمل سويًّا لإحداث التغير الاقتصادي.
وذكر أن أمريكا ليست لديها آلاف السنين من التاريخ، ولكن لديها مجتمع منظم يسعى إلى تحقيق التقدم، وأمريكا تمثل وجهة مفضلة للأشخاص، فالولايات المتحدة مبنية على المهاجرين، وما زالت خيرًا جيدًا بالنسبة لهم.