خضرة دائمة وجداول عذبة.. وادي الفطيحة بجازان يستقطب الباحثين عن الجمال

ويعدّ الوادي منطقة التقاء للزوار والمتنزهين من منطقتَيْ جازان وعسير؛ إذ لا يبعد عن مدينة جيزان سوى 60 كليومترًا تقريبًا إلى الشمال الشرقي منها، ولا يبعد كذلك عن مدينة أبها إلا 107 كيلومترات تقريبًا، ليصبح بذلك وادي الفطيحة وجهة سياحية مميّزة على مدار العام، وخاصة في موسم هطول الأمطار، مع ما يتمتّع به الوادي من تضاريس فريدة، وجريان لجداول المياه وجمال في الطبيعة المحيطة به.