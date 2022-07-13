عبر "منفذ الحديثة".. بدء توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف على الحجاج المغادرين

وأوضح محمد بن دخيل الدخيل، المدير العام للفرع، أن ذلك يأتي ضمن خطة التوزيع التي تُنفِّذها الوزارة إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.