بمشاركة 14 شركة وطنية رائدة.. "تنمية الصادرات" تبدأ جولة صادرات الخدمات السعودية إلى الكويت

وتشمل الجولة سلسلةً من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل (الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية) تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين السعودية والكويت، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي الذي يُعَد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية؛ حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من عام 2024م أكثر من 3.7 مليارات ريال سعودي.