بدء المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مكة.. غدًا

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية؛ حيث تقوم الجهات التنفيذية صباح غد السبت بأعمال الإزالة والهدم في منطقة الكدوة بحي المسفلة، على مساحة 686,056.08 متر2.