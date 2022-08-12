بدء المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مكة.. غدًا

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية؛ حيث تقوم الجهات التنفيذية صباح غد السبت بأعمال الإزالة والهدم في منطقة الكدوة بحي المسفلة، على مساحة 686,056.08 متر2.
وبحسب الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: فإن حدود منطقة التطوير على النحو الآتي:
شمالًا: الطريق الدائري الثاني متوسط عرض 60.00 مترًا.
جنوبًا: مخرج شارع التقوى بعرض 15.00 مترًا.
شرقًا: مخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي.
غربًا: شارع الهجرة بعرض 25.00 مترًا.
- المساحة الإجمالية 686,056.08 متر2.