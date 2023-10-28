أكد أن حادثة الخرج لن تكون الأخيرة!!.. "الجميلي": 3 أسباب وراء ظاهرة العنف في مجتمعنا

ويضيف "الجميلي " قائلاً: "أيضًا من تلك العوامل المهمة في هذا الإطار، أن هناك شرائح من المجتمع بقيت في جاهليتها، فما تزال متمسكة بعصبياتها المناطقية والقبلية، التي تزيد من نيرانها تلك الشيلات التي تعيد صناعتها وترفع لوائها، أيضاً هناك ما أُسمِّيه بـ(صدمة مواقع التواصل الحديثة)، حيث أدمنها (البعض)، وأصبح يهذي بها وعلى الملأ ما كان حقه أن يكون خلف الجدران المغلقة، لتتحول إلى ساحات لنشر الخلافات والنزاعات، وتصفية الحسابات، حتى وصل الأمر أن يكون التهديد والقتل منشوراً فيها على الهواء مباشرة!!".