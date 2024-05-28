"السلطان" يرفع الشكر للقيادة لقرار تحويل معهد العاصمة لمؤسسة غير هادفة للربح

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس ابراهيم بن محمد السلطان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد العاصمة النموذجي إلى مؤسسة غير هادفة للربح، والموافقة على إنشاء "مؤسسة الرياض الخضراء" اللذين يأتيان نتيجة الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي تلقاه العاصمة الرياض وكافة مدن المملكة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.