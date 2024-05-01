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بأصوات الرعد والبرق.. أمطارٌ غزيرة على العاصمة الرياض الآن

بأصوات الرعد والبرق.. أمطارٌ غزيرة على العاصمة الرياض الآن

تشهد العاصمة الرياض -الآن- هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة بأصوات الرعد والبرق على جميع أجزاء العاصمة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك؛ خاصة الساحلية منها.

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