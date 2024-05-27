شاهد عمالة وافدة تُشعل النيران بالمخلفات ليلًا.. وسكان 5 أحياء بجدة يناشدون التدخل

شكا سكان أحياء السنابل والخمرة والقرينية والفضيلة والقوزين جنوب محافظة جدة، من معاناتهم اليومية من عمالة وافدة يقومون بإحراق مخلفات البهائم وإطارات السيارات القديمة؛ مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة الصادرة من تلك الحرائق.
وقال المواطن ياسر الحاتمي: إن مواطنين يعانون من الأمراض الصدرية المزمنة بسبب هذه الحرائق التي تكاد تكون يومية، موضحًا أنه في كل مرة يقومون بالاتصال بالجهات المعنية دون إيجاد حلول قطعية لهذه المعاناة المستمرة.
وطالَبَ "الحاتمي" الجهات المختصة بتسيير دوريات لحماية هذه الأحياء، وإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة والحد من تفاقمها؛ حيث تفشت الأمراض بين سكان الأحياء، وقد تُداهم النيران الأحياء في أي لحظة؛ بسبب عدم وجود رقابة ومتابعة من الأجهزة المعنية.