شاهد عمالة وافدة تُشعل النيران بالمخلفات ليلًا.. وسكان 5 أحياء بجدة يناشدون التدخل

وطالَبَ "الحاتمي" الجهات المختصة بتسيير دوريات لحماية هذه الأحياء، وإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة والحد من تفاقمها؛ حيث تفشت الأمراض بين سكان الأحياء، وقد تُداهم النيران الأحياء في أي لحظة؛ بسبب عدم وجود رقابة ومتابعة من الأجهزة المعنية.